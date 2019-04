“Più Romagna in Europa”, Vallì Cipriani corre per la Lega alle europee

Vallì Cipriani ha accolto l’invito a candidarsi nella lista della Lega alle Elezioni Europee del 26 maggio prossimo. Il sindaco di Montefiofiore Conca ha dichiarato che con la sua candidatura intende rappresentare la Romagna in Europa con le sue istanze e le sue eccellenze. “Un territorio – ricorda Vallì Cipriani – che ha bisogno di essere meglio rappresentato in un contesto in cui si affrontano problematiche che possono incidere in modo determinante sulla sua economia e sul suo sviluppo sociale. Come non ricordare qui le problematiche legate alla Bolkestein, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e al sostegno per lo sviluppo dell’agricoltura di qualità”. “Più Romagna in Europa”, questo è il motto che Vallì Cipriani ha scelto per la sua campagna: uno slogan che racchiude in sé il concreto impegno a dare alla Romagna una presenza più importante nello scacchiere europeo delle grandi decisioni.

Vallì Cipriani Nata a Rimini, nel 1952, dottoressa in Farmacia, sposata, madre di Lara, vive e lavora a Montefiore Conca, dove nelle Elezioni Comunali del 2009, alla guida di una coalizione di Centro-destra, è stata eletta Sindaco. Incarico riconfermato nel 2014, con in secondo mandato. E' stata candidata nella Lega Nord nelle Elezioni Politiche del 2018. Oggi, per la Lega – Salvini Premier è Candidata alle Elezioni Europee 2019, nella Circoscrizione Nord-Est.