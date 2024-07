Plauso alla Squadra Mobile per l'arresto dell'assassino di Pierina Paganelli

L’efferato omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto lo scorso 3 ottobre con 29 coltellate, ha destato un forte interesse nell’opinione pubblica e negli organi di stampa. L’epilogo di questa tragica vicenda si è concretizzato in questi giorni con l’arresto del presunto colpevole. Il segretario provinciale del Sap Salvatore Giglia ricorda che questo importante risultato è stato possibile grazie al lavoro silenzioso e incessante della Squadra Mobile, in stretta sinergia con l’Autorità Giudiziaria. Per nove mesi, la dedizione e l’impegno unito ad un lavoro meticoloso, basato su riscontri investigativi e analisi approfondite, ha portato a questo risultato. Desideriamo esprimere, continua Giglia, il nostro più sentito plauso e ringraziamento all’attività svolta dalle donne e uomini della Polizia riminese che con professionalità e sacrificio quotidiano hanno continuato a lavorare per garantire la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini.

c.s. SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA RIMINI

