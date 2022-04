Plauso per il rinnovo contratto industria

Il Partito dei Socialisti e dei Democratici e Movimento Democratico si congratulano con le confederazioni sindacali e con ANIS per il raggiunto rinnovo del contratto del settore industria. Il risultato per 6500 lavoratori è indubbiamente significativo, prevedendo un aumento salariale del 5,4% in due anni in un periodo di sicuramente difficoltoso per la crisi pandemica degli ultimi due anni, a cui si aggiunge quella inflattiva che prevedibilmente ci accompagnerà per diverso tempo. A tal riguardo è ulteriormente significativo il tasso di crescita, che supera i precedenti aumenti ottenuti in periodi sicuramente di maggior stabilità. L’Impegno delle parti è sicuramente da sottolineare per il significato in termini di fiducia nel sistema, componente fondamentale per sostenere gli investimenti degli imprenditori e per il riconoscimento del ruolo del lavoratore attraverso una giusta remunerazione. PSD ed MD ritengono che la volontà dimostrata dalle parti sociali e datoriali sia da replicare con l’azione di governo nel tenere conto del costo della vita e della capacità di spesa dei sammarinese in generale, alla luce degli aumenti generalizzati dei prezzi e di quelli ancora più evidenti delle bollette".

Comunicato stampa - PSD ed MD