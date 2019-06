PLAY DEEJAY San Marino 2019, il primo villaggio sportivo a ritmo di musica

Torna il 30-31 agosto e l’1 settembre 2019 PLAY DEEJAY SAN MARINO in una veste ancora più ricca: l’edizione 2019 vedrà l’alternarsi di eventi sportivi di primo livello come le Ride di Group Cycling® con oltre 150 Bike Technogym gestite e curate dalla Federazione ICYFF®, a eventi musicali di grande rilievo targati Radio DEEJAY come il “Music Event” che vedrà la presenza degli artisti musicali in testa alle classifiche del momento. Ma non è tutto: per la prima volta Radio Deejay sarà in diretta nei giorni dell’evento da una location unica e suggestiva come Cava degli Umbri nella Repubblica di San Marino. Musica e Sport si mettono in gioco in una cornice d’eccezione con le tante attività gratuite di avvicinamento al mondo del Fitness e dello Sport, il tutto sotto la stretta supervisione di Master Trainer certificati. Il programma, in fase di definizione nei suoi dettagli, si snoderà all’interno degli scenografici spazi del Campo Bruno Reffi e del Piazzale Cava degli Umbri di San Marino (parcheggio n°7) dove nelle 3 giornate di evento saranno allestite aree WORK OUT dedicate a tutte le attività di allenamento di gruppo quali Zumba, Total Body, Gag, Pilates, Fit Moving, Yoga, ecc. Bici e corsa saranno protagoniste all’interno del ricco palinsesto che animerà i tre giorni di attività sul monte Titano. La seconda edizione della Play Run vedrà impegnati i runner per 8 km mentre la Playbike si articolerà in un avvincente percorso di 75 km sulle strade toccate dalla Tappa nr. 9 Giro d’Italia 2019. Un format unico nel suo genere che rientrando all’interno del programma DEEJAY ON STAGE godrà di tutte le forme di promozione a disposizione dei Partner dell’evento; già dal primo giorno di programmazione su Riccione, sarà posizionato un desk permanente in Piazzale Roma “CASA SAN MARINO” attraverso il quale si potrà promuovere il territorio di San Marino e la partecipazione e l’iscrizione a PLAY DEEJAY SAN MARINO per tutto il periodo di Agosto (3-24 agosto). Il progetto, l’organizzazione e la realizzazione sarà a cura di San Marino Performance con la direzione artistica di Radio DEEJAY nella figura di Linus e con Rudy Zerbi come testimonial d’eccezione. L’evento è patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e il Turismo e dalla Segreteria di Stato per lo Sport e la Cultura della Repubblica di San Marino ed è realizzato in collaborazione con l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino, nell’ottica di una forte sinergia tra pubblico e privato. Tutti gli spettacoli come le attività sportive ad eccezione delle Master Ride di Group Cycling®, saranno ad ingresso gratuito.

Il programma completo e dettagliato della manifestazione sarà disponibile a breve su www.deejay.it e www.visitsanmarino.com