Sono Antonella e Gianluca i due fortunati vincitori del contest Play Deejay San Marino Vip Experience, promosso dall’Ufficio del Turismo in collaborazione con San Marino Performance nell’ambito di DeeJay On Stage. La coppia proveniente da Busto Arsizio ha avuto l’occasione di visitare San Marino in modo assolutamente insolito ed accompagnati da un testimonial d’eccezione: Rudy Zerbi. Un’esperienza da veri VIP quella che ieri hanno vissuto Gianluca e Antonella, iniziata con una visita privata a Palazzo Pubblico, guidati dal racconto esperto e appassionato dell’Avv. Giovanna Crescentini e terminata con una romantica cena curata dallo chef stellato Luigi Sartini all’interno della meravigliosa cornice della Prima Torre Guaita. Le loro parole durante la visita riassumono bene quanto vissuto a San Marino: "E’ stata un’esperienza fantastica, torneremo sicuramente con nostra figlia e forse anche in occasione del Natale delle Meraviglie. Il racconto della vostra storia e delle vostre istituzioni ci ha affascinato, grazie di tutto!". La promozione della destinazione sammarinese proseguirà per tutta la settimana sul palcoscenico di Riccione e attraverso le dirette radio che anticiperanno il fitto programma sportivo e gli imperdibili music event di Play Deejay San Marino, dal 30 agosto a 1 settembre 2019.

Il programma completo e dettagliato della manifestazione è disponibile su www.deejay.it e www.visitsanmarino.com