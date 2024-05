PNRR: il Presidente del Consiglio dei Ministri guida il summit di insediamento delle cabine di coordinamento

Nella mattinata odierna, il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni ha presieduto dalla Prefettura di Roma la riunione di insediamento di tutte le cabine di coordinamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ad un tavolo che ha visto la partecipazione del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del Ministro per gli Affari Europei, il Sud e le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto, nonché delle rappresentanze di tutte le Prefetture in video-collegamento nazionale. Per il collegamento da Rimini, il Prefetto Rosa Maria Padovano ha riunito, presso il Palazzo del Governo, il Presidente della Provincia, i Sindaci del territorio ed il delegato della Regione Emilia-Romagna. Nel corso dell’incontro è stato evidenziato che le cabine di coordinamento permetteranno un efficace monitoraggio degli interventi del PNRR in corso di attuazione nei vari ambiti provinciali, favorendo la cooperazione tra amministrazioni e soggetti attuatori, nonché supportando l’attività degli enti territoriali, anche attraverso le migliori prassi.

