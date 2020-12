Pochi figli e molti anziani: questa è la popolazione sammarinese ed europea del XXI secolo

La Società Unione Mutuo Soccorso (SUMS), nel perseguire l’obiettivo di potenziare la cultura in seno alla Repubblica, esprime grande soddisfazione per la pubblicazione della ricerca sulla demografia sammarinese, italiana e mondiale dal titolo “Pochi figli, molti anziani” a cura della prof.ssa Orietta Ceccoli, con le collaborazioni della prof.ssa Alessandra Mularoni e del dr. Mauro Sammaritani. Comunica che in data 15 dicembre il libro sarà presentato ai Capitani Reggenti, perché analizzare la popolazione di uno Stato, assume il significato di approfondire l’osservazione e la conoscenza di uno di pilastri della sovranità statuale e precisamente il suo popolo. Informa inoltre che l’attuale pandemia COVID-19 in corso, ha costretto la SUMS a superare la tradizionale presentazione in presenza ed è stata chiesta la collaborazione al servizio pubblico sammarinese, la televisione di Stato, per presentare la ricerca all’interno di una specifica trasmissione televisiva. La cittadinanza potrà seguire il programma, venerdì 18 dicembre alle ore 21,50. La SUMS coglie l’occasione per esprimere gli auguri di buon Natale e di un sereno e prospero 2021.

