TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
09:56 Scontro sulla Marecchiese a Sant’Ermete: moto si ribalta dopo l’impatto con un’auto 07:36 Eolico in Appennino, il sindaco di Verghereto: “Non contrario, ma servono benefici per il territorio” 07:24 Petizione per Dassilva, quasi 900 firme: “Custodia cautelare infinita, basta” 06:50 Scuola, nuove regole in classe: stretta sui cellulari e comportamento decisivo per la promozione
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Pochi giorni all'apertura della mostra d'arte "Fiorito" di Gabriele Gambuti

26 ago 2025
Pochi giorni all'apertura della mostra d'arte "Fiorito" di Gabriele Gambuti

Martedì 2 Settembre, presso le sale di Palazzo Graziani nella capitale Città di San Marino, Gabriele Gambuti omaggia la nascita della Repubblica più antica del mondo aprendo le porte di “Fiorito”, retrospettiva del “giardino di ceramiche” nate dal sentire errante dell’artista attraverso le terre di San Marino e dell’alta Valmarecchia, letteralmente raccolte, lavorate, riplasmate e decorate come a bloccare ogni preciso momento di un percorso artistico da sempre e per sempre teso a catturare lo spirito del luogo. Il taglio del nastro è previsto per le ore 18:00, con il patrocinio della Segretaria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e la collaborazione degli Istituti Culturali che hanno messo a disposizione gli spazi espositivi.

C.s. - 3 ARROWS S.c.a.r.l.

Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa