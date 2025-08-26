Pochi giorni all'apertura della mostra d'arte "Fiorito" di Gabriele Gambuti

Martedì 2 Settembre, presso le sale di Palazzo Graziani nella capitale Città di San Marino, Gabriele Gambuti omaggia la nascita della Repubblica più antica del mondo aprendo le porte di “Fiorito”, retrospettiva del “giardino di ceramiche” nate dal sentire errante dell’artista attraverso le terre di San Marino e dell’alta Valmarecchia, letteralmente raccolte, lavorate, riplasmate e decorate come a bloccare ogni preciso momento di un percorso artistico da sempre e per sempre teso a catturare lo spirito del luogo. Il taglio del nastro è previsto per le ore 18:00, con il patrocinio della Segretaria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e la collaborazione degli Istituti Culturali che hanno messo a disposizione gli spazi espositivi.

C.s. - 3 ARROWS S.c.a.r.l.

