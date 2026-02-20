Podere Lesignano, in azienda apre il negozio di vendita diretta L’attività sarà operativa il mercoledì e il sabato.

Podere Lesignano, in azienda apre il negozio di vendita diretta.

La storica azienda agricola sammarinese “Podere Lesignano”, in mano alla stessa famiglia da generazioni sin dal 1850, giovedì scorso ha inaugurato, alla presenza di numerosi intervenuti, l’apertura del proprio punto vendita ove sarà possibile acquistare solo prodotti biologici a km zero.

“Il negozio – afferma il giovane Francesco Valentini, conduttore della proprietà agricola del Podere insieme alla moglie Jackie, al fratello Mario e con la supervisione del padre Stefano – è un green point del cibo salutare, che nasce dal desiderio di offrire ai consumatori prodotti saporiti e rispettosi dell’ambiente, sempre più minacciati i primi da offerte alimentari omologate che ne hanno appiattito la qualità, l’altro da inquinamenti di vario genere”.

Il punto vendita sarà aperto il mercoledì dalle 16.00 alle 19.30 e il sabato dalle 9.00 alle 12.30.

