TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 10:51 Esposto contro taxi e Ncc sammarinesi. Dal Titano: "Chi sbaglia penalizza tutta la categoria" 07:22 Terremoto in Venezuela, morti e feriti: La Guaira l’area più colpita
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Point Break, mercoledì la settima puntata: Giandotti e Ruvinetti ospitano Donzelli, Martelli e Donnarumma

8 giu 2026
Point Break, mercoledì la settima puntata: Giandotti e Ruvinetti ospitano Donzelli, Martelli e Donnarumma

MONICA GIANDOTTI, DANIELE RUVINETTI

Point Break
(Il punto di rottura)

Ospiti 7a puntata:

On. Giovanni Donzelli - Responsabile organizzativo Fratelli d'Italia

Claudio Martelli - Presidente Fondazione Pietro Nenni

Stefano Antonio Donnarumma - AD e DG Gruppo FS


mercoledì 10 giugno alle ore 22.30
San Marino RTV - canale unico 550


L’appuntamento con “Point Break – il punto di rottura”, è il nuovo approfondimento politico settimanale dedicato all’attualità ed agli scenari internazionali, sul canale unico 550 di San Marino RTV diretta da Roberto Sergio (Sky Ch. HD 550 - Tivùsat Ch. HD 550 - Digitale Terrestre Ch. HD 550 – web tv – streaming live internet), conducono Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti, con gli Studenti della Scuola di Giornalismo della LUISS Guido Carli. Il programma che è un podcast televisivo offre un’analisi e un confronto sui principali fatti di politica interna ed estera. Elemento distintivo della trasmissione sarà il coinvolgimento degli Studenti della Scuola di Giornalismo della LUISS, che nel corso di ogni puntata proporranno domande, osservazioni e commenti agli ospiti, arricchendo il confronto con lo sguardo delle nuove generazioni.

C.s. San Marino Rtv




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa