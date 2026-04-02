Polfer Rimini, ripristinati i controlli serali e notturni: intervento dopo l’allarme del SAP

A seguito delle criticità rese note dalla recente stampa locale, relative alla soppressione dei controlli del presidio Polfer nelle fasce serali e notturne e ai conseguenti rischi per la sicurezza dell’utenza ferroviaria, il Sap aveva immediatamente sollecitato un intervento urgente presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e le competenti autorità. In data odierna apprendiamo di un risultato di assoluto rilievo, reso possibile grazie all’intervento tempestivo e determinante del Sottosegretario al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni, il cui interessamento, partecipato con i vertici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha consentito di affrontare con rapidità una situazione che rischiava di compromettere in maniera cronica la sicurezza non solo dell’utenza ma dell’intera area della stazione e ferroviaria locale. Grazie a ciò, e al costante lavoro di interlocuzione portato avanti dalla Segreteria Generale del SAP, abbiamo appreso della disponibilità del Dipartimento al fine di aggregare personale da altre sedi alla Sezione Polfer di Rimini, consentendo così il ripristino della sorveglianza nelle fasce serali e notturne, in attesa di soluzioni strutturali e definitive. Si tratta di una misura concreta, che risponde in modo diretto alle esigenze operative evidenziate dagli operatori e dal territorio. Allo stesso tempo, rivendichiamo con orgoglio il ruolo del sindacato, che ha saputo portare all’attenzione delle istituzioni un problema reale, documentato e urgente, ottenendo una risposta immediata e tangibile. Il Sap continuerà a vigilare affinché vengano garantiti organici adeguati, condizioni di lavoro sostenibili e un presidio stabile del territorio, elemento essenziale per la tutela dei cittadini e degli operatori.

c.s. Sap Rimini







