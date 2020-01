Polisportiva Libertas: oltre 750 presenze alla Tombola della Befana

La Società Polisportiva Libertas ringrazia tutti per la partecipazione alla decima edizione della “Tombola della Befana” (oltre 750 presenze), che si è tenuta nella serata del 3 gennaio scorso, presso il Teatro Nuovo di Dogana. L’iniziativa si è svolta con il Patrocinio della Segreteria di Stato Pubblica Istruzione e Sport e grazie al contributo di coloro che tramite l’inserzione pubblicitaria hanno dato il loro apporto alla manifestazione ed ai quali dedichiamo un significativo ringraziamento. È stata una serata all’insegna del divertimento e del gioco in famiglia, condotta da Palmiro Faetanini e con la presenza del comico Bicio, direttamente da “Sai L’Ultima”, che ha intrattenuto il pubblico presente con il suo estro e la sua brillante comicità. Una serata che, inoltre, ha reso felice i diversi vincitori della Tombola e contribuito alla gioia delle Festività Natalizie, grazie ai ricchi premi in palio. Ma il divertimento e la fortuna raddoppiano! I Dirigenti della Società Polisportiva Libertas Vi invitano, infatti, a partecipare il prossimo 11 gennaio alla prima edizione dell’iniziativa “Ultima Carta”, che si terrà presso il Teatro Nuovo di Dogana, con inizio alle ore 21.00 e che prevede un Montepremi totale di €5.000,00 (Cinquemila/euro). Senza svelare le modalità di gioco, possiamo comunque anticipare che ci saranno più vincitori e che sarà anche l’occasione per devolvere una somma di denaro in beneficenza alla famiglia di Michael Antonelli, giovane ciclista la cui attività è stata interrotta da un grave incidente. La fortuna gira, forse l’11 gennaio è proprio il Tuo giorno della sorte: non mancare!

Società Polisportiva Libertas.