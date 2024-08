Politiche di genere, Petitti: "Oltre un miliardo investito, +24,5% nell’ultimo triennio. Rimini è terza per posti letto in regione con più di 25 mila notti di ospitalità"

“Un investimento esponenziale in servizi e progetti che ha portato Rimini – sottolinea la presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Emma Petitti – ad essere la terza in regione per numero di posti letto nelle case rifugio e un riconosciuto punto di riferimento nel contrasto alla violenza e nel trattamento per gli uomini maltrattanti”. In cinque anni di mandato la Regione Emilia-Romagna ha investito più di un miliardo di euro, con un +24,5% solo nell’ultimo triennio. A certificarlo il Bilancio di genere 2022 pubblicato online proprio in questi giorni. “Nel territorio riminese – ricorda Petitti – questo si è trasformato in un potenziale di crescita lungo tre assi – servizi, reti territoriali, eventi culturali – che hanno aumentato non solo il contrasto alla violenza, ma anche lo sviluppo di una cultura di genere attraverso iniziative nelle città e nelle scuole. Quello dell’incremento dei posti letto è forse il dato più evidente, anche perché spesso l’ospitalità reale è andata anche oltre i 37 posti letto, arrivando anche a 45 in particolari situazioni di emergenza. Una parte importante quella dei servizi, ma più in generale è sul rispetto dei diritti che si sono concentrati i progetti e gli investimenti della Regione Emilia-Romagna”.

cs Emma Petitti

