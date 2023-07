Polizia Civile di San Marino: incidente a Domagnano

Polizia Civile di San Marino: incidente a Domagnano.

Il Corpo di Polizia Civile comunica che la notte scorsa, la pattuglia della Sezione di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale è intervenuta su di un incidente stradale avvenuto in località Domagnano in via Cinque Febbraio. Sono in corso indagini per determinare la causa dell’incidente, per il quale il motociclista coinvolto è stato ricoverato presso il nosocomio di stato in prognosi riservata.

Cs - Polizia Civile di San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: