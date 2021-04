Polizia Civile: Informativa per i parcheggi in Ospedale

In questo contesto, la vaccinazione contro il Covid-19 rappresenta il principale strumento al momento disponibile che permetterà di salvaguardare la qualità di vita e di salute delle persone. Per questo motivo, il Corpo di Polizia Civile congiuntamente al personale volontario del Servizio di Protezione Civile vogliono impegnarsi affinché tutti i cittadini possono recarsi presso il presidio Ospedaliero e sottoporsi, con tranquillità, alla somministrazione del vaccino stesso. La questione dei parcheggi sta rappresentando, un nodo cruciale e molto particolare in questa circostanza, a tal proposito, l'invito agli utenti è proprio quello di usufruire dei parcheggi coperti presenti nelle aree adiacenti la struttura Ospedaliera, i quali rimangono spesso vuoti. Si informa altresì l’utenza che gli stessi parcheggi multipiano, pur se appena poco più lontani dalle entrate principali, sono però adeguatamente serviti dal servizio di ascensore. Si rammenta, per altro, che in prossimità di banchine stradali la sosta è vietata e in tali zone possono essere elevate sanzioni amministrative.

Comunicato stampa

Corpo di Polizia Civile

