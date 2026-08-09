Polizia Civile: intervento in mattinata a Cailungo, per prestare soccorso ad un bambino incosciente

Polizia Civile: intervento in mattinata a Cailungo, per prestare soccorso ad un bambino incosciente.

In data odierna, verso le ore 11:20 circa, una pattuglia automontata di questo Corpo di Polizia veniva inviata dalla Centrale Operativa Interforze in località Cailungo presso la piscina del Centro Vacanze San Marino, per prestare soccorso ad un bambino incosciente. Giunti sul posto, gli Agenti si prodigavano nel portare ausilio al personale del 118 già presente. Dalle prime informazioni acquisite, il bambino, A.D., classe 2022, cittadino italiano, è stato avvistato da alcuni bagnanti di nazionalità olandese, privo di sensi, all’interno della piscina. Gli stessi, unitamente al bagnino presente sul posto, intraprendevano le manovre di soccorso fino all’arrivo dei sanitari. Il bambino veniva trasportato in Ospedale dove riceveva le prime cure per essere poi trasferito al nosocomio di Rimini in prognosi riservata. Gli accertamenti sono poi proseguiti con l’acquisizione delle testimonianze, i rilievi necessari e l’analisi dei filmati di sorveglianza disponibili per la dettagliata ricostruzione dell’evento e le determinazioni del caso. L’Autorità Giudiziaria è stata informata di quanto accaduto.



c.s. Polizia Civile San Marino

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