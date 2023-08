Polizia Civile San Marino: incidente a Gualdicciolo

In data 13 agosto 2023 alle ore 9:11 circa, a Gualdicciolo, in Via Rivo Fontanelle, in corrispondenza del civico 122, vicino alla stazione di servizio “IP Rossi Service” si è verificato un sinistro stradale tra un’autovettura e un ciclista. L’autovettura proveniente dal confine di Stato di Gualdicciolo, condotta da un cittadino italiano, residente a San Leo classe 1982, nell’effettuare una manovra di svolta verso sinistra con l’intenzione di entrare nel distributore di benzina, per causa ancora al vaglio di questo Comando, si scontrava con un ciclista sammarinese classe 1976, proveniente da Acquaviva. Il ciclista, gravemente ferito, veniva prontamente soccorso dal personale del 118, assieme ad una pattuglia automontata della Sezione Pronto Intervento – Infortunistica Stradale. Lo stesso veniva trasportato tramite ambulanza al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Stato dove veniva accertata una prognosi iniziale di 60 giorni. Le lesioni riportate hanno richiesto il trasferimento dell’infortunato all’Ospedale Bufalini di Cesena. Sono in corso indagini atte ad accertare l’esatta dinamica del sinistro stradale per il quale è stata notiziata l’Autorità Giudiziaria. Si segnala inoltre che, nel tardo pomeriggio dell’11 agosto 2023, è avvenuto un altro sinistro stradale a San Marino Città, in via del Voltone, dove è rimasto coinvolto un pedone classe 1943. Il pedone investito da un’autovettura condotta da un sammarinese classe 1946, subiva lesioni definite guaribili in 30 giorni. Si invita all’utilizzo della massima attenzione e prudenza da parte tutti gli utenti della strada, specialmente in questo periodo di vacanze quando, sulle strade del nostro territorio, si ha un aumento del traffico veicolare.

Cs - Polizia Civile di San Marino