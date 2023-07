Polizia di Stato: cultura della guida sicura. arriva il pullman azzurro

Nell’ambito del tour itinerante che dal 30 giugno al 3 settembre interesserà le principali località turistiche del nostro Paese, la campagna di educazione stradale denominata “E…state con Noi” promossa dalla Polizia di Stato fa tappa anche Rimini domenica 23 luglio a partire dalle ore 19:00 in P.le Kennedy con la presenza del Pullman Azzurro e della Lamborghini della Polizia di Stato. L’iniziativa ha come obiettivo promuovere la cultura della guida responsabile e sostenibile. L’educazione stradale e la prevenzione restano, infatti, un obiettivo primario per la Polizia di Stato perché, piccoli gesti semplici alla portata di tutti possono fare la differenza sulla strada. Il pullman si presenta come una vera e propria aula scolastica multimediale con strumenti interattivi che sviluppano una maggiore percezione delle insidie e dei pericoli della strada. Saranno presenti anche Agenti a disposizione degli utenti per illustrare le apparecchiature in dotazione e il loro utilizzo, come gli etilometri e i vari strumenti per la misurazione della velocità. L’obiettivo è sempre lo stesso: sensibilizzare le nuove generazioni sui comportamenti che rendono la guida pericolosa, soprattutto sui rischi dell’abuso di alcool e droghe spesso causa di tragici eventi. Il Questore raccomanda ai genitori di accompagnare i propri figli affinché realizzino concretamente quanto la percezione della realtà possa essere compromessa in caso di abuso di sostanze alcoliche.

