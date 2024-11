Polizia di Stato: il calendario 2025

Polizia di Stato: il calendario 2025.

Come tradizione, anche quest’anno la Polizia di Stato ha presentato il proprio calendario per l’anno 2025. L’evento di presentazione, alla presenza del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Vittorio Pisani, si è svolto nella cornice del Gazometro di Roma, presso lo spazio espositivo Eni. La realizzazione dell’edizione 2025 è stata affidata a Eolo Perfido, fotografo di fama internazionale e maestro della street photography, capace di condurre gli spettatori in un mondo in bianco e nero, la cui fotografia è molto più di una semplice immagine: è un ponte tra culture, un linguaggio universale che parla al cuore delle persone. Sono proprio i volti e gli sguardi delle donne e degli uomini della Polizia di Stato ad essere i protagonisti del #CalendarioPolizia2025, ritratti con la tecnica della “fotografia di strada”, durante il lavoro quotidiano al servizio dei cittadini. Attraverso la tecnica del bianco e nero, con inquadrature orizzontali, l’artista ha voluto concentrare l'attenzione sulle forme, sulle espressioni e sulle interazioni, creando una narrazione visiva coesa attraverso tutto il calendario. E, infatti, il fotografo, ritrattista di fama internazionale, che ha collaborato con le più importanti agenzie di comunicazione del mondo, attraverso le foto scattate in vari contesti operativi, ha voluto rappresentare lo scambio di sguardi tra colleghi prima di un arresto, il loro impegno durante le esercitazioni, ma soprattutto le interazioni con i cittadini, che più di ogni altra cosa contraddistinguono il lavoro della Polizia di Stato ed il suo “esserci sempre” come parte integrante del tessuto sociale. Tutti gli scatti sono pubblicati sul sito ufficiale della Polizia di Stato, all’indirizzo web www.poliziadistato.it, e sulle pagine social della Polizia. Come di consueto, la cittadinanza potrà acquistare la stampa a parete (al costo di 8 euro) e la stampa da tavolo (al costo di 6 euro). Anche per il 2025, il ricavato delle vendite sarà destinato a due progetti solidali: parte del ricavato sosterrà il “Piano Marco Valerio”, che aiuta le famiglie dei poliziotti con figli gravemente malati; il restante finanzierà invece il progetto “School in a box”, promosso dal Comitato Italiano Unicef, che contribuisce a garantire il diritto all'istruzione anche in contesti di crisi, offrendo strumenti essenziali per l'apprendimento. Novità per quest’anno è la possibilità di poter effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario. Infatti, per acquistare il calendario della Polizia di Stato 2025 e contribuire al sostegno dei progetti solidali, bastano pochi passaggi:  bonifico su iban IT33I0306909606100000402776 intestato al “Comitato italiano per l’Unicef”;  in alternativa, versamento sul conto corrente postale nr.745000 intestato a “Comitato italiano per l’Unicef”;  causale del bonifico/versamento “Calendario della Polizia di Stato 2025”  consegna della ricevuta di bonifico/versamento all’Ufficio relazioni con il pubblico della Questura di Rimini. Una volta esibita la ricevuta di pagamento, i cittadini potranno ritirare la copia acquistata contestualmente presso la Questura di Rimini. Il Calendario Polizia 2025 è disponibile online anche sullo store di Amazon Unicef, con recapito direttamente a casa propria.

