Polizia di Stato: il commissario Giovanni Palladino va in pensione dopo 40 anni

Dal 1 febbraio il Commissario della Polizia di Stato Giovanni Palladino, della Sezione Polizia Stradale di Rimini, dopo oltre 40 anni di onorato servizio ha lasciato l’Amministrazione per raggiunti limiti di età. Arruolatosi come agente nel 1981, ha prestato servizio a Forlì e Bologna, prima di approdare alla Questura di Rimini nel 1995, dove ha svolto importanti attività info-investigative, ricoprendo anche l’incarico di Dirigente delle Volanti. Nel 2016, raggiunta la qualifica di Commissario, è passato alla Sezione di Polizia Stradale del capoluogo riminese con l’incarico di direttore del settore che si occupa, tra l’altro, della pianificazione dei servizi operativi e della gestione dei verbali redatti su strada. Negli anni trascorsi nell’Amministrazione è stato sempre un punto di riferimento per i colleghi, che ne hanno apprezzato le grandi qualità umane e professionali. Tutta la Polizia Stradale di Rimini ringrazia Giovanni per gli anni trascorsi insieme e gli augura di godersi al meglio la meritata pensione.

