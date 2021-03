Polizia intercomunale Riccione, Misano, Coriano. Al via domenica le vaccinazioni per 5 agenti

Iniziano domenica 7 marzo, le vaccinazioni per gli agenti della polizia intercomunale di Riccione, Misano Adriatico e Riccione. Lo scaglionamento come previsto dal programma dell'Ausl Romagna prevede la somministrazione per iniziare a 5 agenti da domenica presso il punto vaccini della Fiera di Rimini (ingresso Sud). Poi a seguire in base alle disponibilità e alla calendarizzazione insieme con le altre forze di polizia del territorio si procederà fino al completamento dell'intero corpo della polizia intercomunale. La scelta di procedere con battaglioni di cinque agenti per volta è dettata anche da una migliore distribuzione del lavoro e dei turni del personale, pensati per non lasciare mai alcun turno scoperto. Oltre ai cinque già convocati per domenica, la lista prevede anche l'inserimento - come di prassi - di riserve in caso qualche agente non potesse presentarsi all'appuntamento vaccinale.