Polizia Locale arresta coppia di predatori: uomo ai domiciliari, autore di oltre 30 furti.

Un 50enne pescarese e la compagna 35enne di Bucarest, sono stati tratti in arresto martedì pomeriggio dalla polizia locale di Ravenna, sorpresi in via Paolo Costa, lui a recidere il catenaccio di una bici del valore di circa € 300,00, lei a controllare di non essere visti. Poco prima avevano anche rubato un’altra bici, in un’abitazione. Inseguiti da agenti in borghese e pedinati grazie alla videosorveglianza urbana, la coppia, prima di essere definitivamente arrestata, riusciva a portare a termine un ulteriore furto in un supermercato, nascondendo in una borsa, generi alimentari per circa 100 euro.

Sono almeno 30 gli episodi che le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, sarebbero riconducibili al 50enne: dai furti di biciclette, a quelli di monopattini e velocipedi elettrici, taccheggi nei supermercati e furti con scasso su distributori automatici. Per questo il Gip del Tribunale di Ravenna ha disposto gli arresti domiciliari per l'uomo, in attesa del processo.

