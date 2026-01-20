Polizia Locale di Rimini: il bilancio operativo del 2025 tra innovazione tecnologica e presidio del territorio

Un impegno quotidiano articolato su molteplici fronti: dalla vigilanza stradale ai controlli amministrativi, dalla sicurezza urbana notturna alla tutela dell'edilizia e dell'ambiente. È questo il quadro che emerge dal report annuale 2025 dell'attività del Corpo di Polizia Locale del Comune di Rimini, un documento che testimonia l'intensità e la complessità del lavoro svolto dagli agenti sul territorio, in un contesto caratterizzato da una forte presenza turistica, numerosi eventi e continue sfide normative. I dati raccolti nel corso dell'anno restituiscono la fotografia di un Corpo impegnato su più livelli, chiamato a garantire sicurezza e legalità in una realtà dinamica e in continua evoluzione, dove le esigenze di residenti, visitatori e operatori economici si intrecciano quotidianamente. "Dietro i numeri di questo bilancio annuale – precisa l'assessore Juri Magrini – c'è un lavoro costante, spesso silenzioso ma fondamentale, che si svolge su strade, piazze, nei quartieri, nelle aree verdi e negli uffici. Numeri che raccontano solo in parte l'impegno che il personale della Polizia Locale assicura ogni giorno alla nostra città. Un’attività che non si limita alla repressione delle violazioni, ma che abbraccia la prevenzione, il dialogo con i cittadini, il supporto alle altre forze dell'ordine e la gestione di situazioni complesse che richiedono professionalità e sensibilità. Quest'anno abbiamo consolidato ulteriormente il sistema di videosorveglianza, raggiungendo 366 telecamere attive con 29 varchi OCR intelligenti che rappresentano un salto tecnologico importante per il controllo del territorio e la collaborazione tra le forze dell'ordine. Parallelamente, abbiamo potenziato i progetti di sicurezza urbana, e abbiamo investito nella riqualificazione di aree sensibili come Piazza Ferrari. L'attività sul territorio si è articolata su più livelli: oltre 82mila veicoli controllati, oltre 2.000 controlli in edilizia e ambiente, quasi 1.700 interventi di polizia amministrativa. Sono numeri che descrivono una presenza capillare e costante. Voglio ringraziare tutto il personale per la dedizione e la professionalità dimostrata, soprattutto in un anno che ha visto Rimini continuare a essere meta di milioni di turisti e teatro di centinaia di manifestazioni ed eventi che richiedono un impegno straordinario in termini di coordinamento e sicurezza".

Ecco nel dettaglio i principali ambiti di attività

Sicurezza stradale

Nell'ambito dell'attività di sicurezza stradale sono stati 82.518 i veicoli sottoposti a controllo nel corso del 2025, mentre 12.090 i servizi di viabilità e le intersezioni stradali presidiate. I controlli alcolimetrici effettuati sono stati 3.026, con 186 sanzioni penali, 181 sanzioni amministrative e complessivamente 311 patenti ritirate. Dieci infine gli automobilisti trovati alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Nel 2025 sono stati 1.381 gli incidenti stradali rilevati dalla Polizia Locale. Tre i sinistri mortali, dato che evidenzia la necessità di un impegno costante sulla prevenzione. Sono stati invece 782 i sinistri con feriti, 596 infine gli incidenti senza feriti. 42 gli incidenti che hanno coinvolto soggetti trovati alla guida con tasso alcolico superiore al consentito o dopo aver assunto droghe. A 47 persone è stato contestato il reato di omissione di soccorso. Le violazioni al codice della strada sono state 124.048, di cui 71.757 accertate attraverso l'ausilio della strumentazione elettronica, come autovelox in sede fissa, vista red semaforici e varchi ZTL. Un dato su cui influisce in particolare la ZTL Rimini Nord a protezione della fascia turistica del Parco del mare che ha fatto registrare circa 28mila sanzioni. Tra gli accertamenti effettuati su strada dalle pattuglie, si segnalano le 1.392 violazioni relative all'utilizzo di veicoli senza revisione, 272 violazioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza, 294 sanzioni per uso del telefonino alla guida e 334 sanzioni per veicoli senza assicurazione. L'attività di presidio delle strade, a supporto della circolazione, ha visto il Corpo impegnato in oltre 12.090 servizi dedicati alla viabilità, mentre sono stati complessivamente 495 gli eventi e le manifestazioni a cui il personale ha prestato servizio di presidio.

Videosorveglianza

Continua l'estensione graduale e capillare sul territorio della rete di videosorveglianza: nel 2025 la rete conta 366 telecamere attive, distribuite tra mare, centro storico, quartieri sopra la Statale 16, di cui 29 telecamere OCR intelligenti per la lettura targhe sulle principali vie del territorio comunale, nell'ambito del progetto TRANSIT-OK condiviso con le altre forze dell’ordine. Un sistema di controllo e prevenzione che sarà ulteriormente potenziato nei prossimi mesi: per l'anno appena iniziato è già prevista l'installazione di altri 120 occhi elettronici, mentre altri seguiranno nei mesi successivi.

Sicurezza urbana

Anche nel 2025 è proseguito il progetto sicurezza urbana notturna – S.U.N. che dal 2013 ha consentito il potenziamento dei servizi di controllo e presidio del territorio, estendendo la presenza del personale di polizia locale anche negli orari notturni, dall'1 alle 7 (nel fine settimana, tutti i giorni nel periodo estivo). Tra i dati del report si segnala l'attività a contrasto della prostituzione su strada con 84 sanzioni relative alle ordinanze comunali emesse a contrasto dello sfruttamento della prostituzione a fronte di 294 controlli effettuati. Sempre nell'ambito dell'attività di sicurezza urbana, si contano 1.388 controlli sulle aree verdi e 52 sequestri di sostanze stupefacenti. Sono state 52 le persone tratte in arresto, 197 le persone denunciate a fronte delle 5810 controllate. Sempre alta l'attenzione sul fronte del contrasto al fenomeno dei cosiddetti "pallinari": 130 i controlli effettuati nella stagione estiva e 40 i verbali notificati ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di Polizia Urbana, a cui si aggiungono 41 denunce per i reati previsti dal codice penale. Il personale impegnato nella sicurezza urbana si avvale del supporto dell'unità cinofila, impiegata in 70 servizi antidroga a cui si aggiungono altri 49 servizi interforze su richiesta delle altre forze di polizia.

Polizia amministrativa

Sul fronte dell'attività della polizia amministrativa, sono stati 1.687 complessivamente i controlli, tra contrasto alla vendita irregolare di alcolici, occupazione suolo pubblico, inquinamento acustico e valorizzazione dell'offerta commerciale. In leggero aumento le sanzioni riguardo la vendita irregolare di alcolici (75 contro le 72 dello scorso anno), mentre sono state 66 le sanzioni elevate per inquinamento acustico. 168 invece i controlli nelle strutture ricettive. Stabile il fenomeno dell'abusivismo commerciale, dopo la forte regressione degli scorsi anni: 100 i rinvenimenti di merce nel 2025 (nel 2019 furono 973, nel 2024 146), 14 i verbali amministrativi e 4 sequestri penali per merce contraffatta. Sono infine 2.065 gli accertamenti condotti dall'ufficio edilizia e ambiente con 137 comunicazioni di notizie di reato.

