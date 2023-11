Polizia mortuaria: le Giunte di Borgo e Città organizzano un incontro con la cittadinanza

La Giunta di Castello di Città di San Marino e la Giunta di Castello di Borgo Maggiore in collaborazione con la Segreteria di Stato per gli Affari Interni organizzano un INCONTRO PUBBLICO CON LA CITTADINANZA Martedì 21 novembre 2023 ore 20.30 presso la Sala Polivalente di Murata Via del Serrone 67/A Murata Con a tema: Decreto Delegato n.139/2022 "Modifiche ed integrazioni in materia di Polizia Mortuaria".

Facendo seguito all’emanazione del Decreto Delegato n.139/2022 "Modifiche ed integrazioni in materia di Polizia Mortuaria", all'approssimarsi delle scadenze delle concessioni più datate in materia di loculi, luci votive e quanto di competenza, la Segreteria Di Stato per gli Affari Interni con la collaborazione del Dirigente dell’Ufficio di Stato Civile, si metterà a disposizione della Cittadinanza, per permettere ai cittadini interessati di porre domande e ricevere risposte precise sul delicato tema.

LA CITTADINANZA E’ INVITATA