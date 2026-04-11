Polizia, Spinelli (FDI): "Presidio fondamentale per la sicurezza dei cittadini"

“Nel 174o anniversario della fondazione della Polizia di Stato desidero rivolgere il mio più sentito ringraziamento alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno operano con professionalità, coraggio e spirito di servizio a tutela della sicurezza e della legalità nelle nostre comunità. Un plauso particolare va al questore Ivo Morelli e a tutto il personale delle Forze di polizia impegnato sul territorio, il cui lavoro quotidiano contribuisce concretamente alla prevenzione e al contrasto dei reati. I dati illustrati nel corso della cerimonia testimoniano infatti l’intensità dell’attività svolta: migliaia di persone identificate, numerosi controlli sul territorio e un costante impegno operativo che ha portato anche a un significativo numero di arresti e denunce, contribuendo a determinare un andamento complessivamente positivo con un calo della criminalità. Sono stata lieta di partecipare alla cerimonia, momento significativo che ha visto la premiazione di operatori distintisi in servizio e di due scuole coinvolte in un progetto sulla legalità, oltre alla partecipazione del Conservatorio e della scuola di musica Lettimi che, con gli intermezzi musicali, hanno contribuito a rendere ancora più solenne l’evento”.

C.S. La senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli









