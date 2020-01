Pompieri senza frontiere: Unità Cinofile da soccorso a San Marino

Pompieri senza frontiere: Unità Cinofile da soccorso a San Marino.

Siamo le Unità Cinofile da Soccorso della Repubblica di San Marino, Associazione di Volontariato che collabora con la Protezione Civile di San Marino, nati 3 anni fa, e ci occupiamo di formare ed addestrare le Unità Cinofile da Soccorso. In data 25gennaio si sono svolti presso il Campo di Addestramento del IV raggruppamento dell’Associazione Nazionale Alpini - Unità Cinofile da Soccorso della Protezione Civile di Jesi, gli esami nazionali ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) per ottenere l’operatività dei cani da soccorso. La nostra associazione ha presentato agli esami un binomio costituito dall’Unità Cinofila da Soccorso Rosa Fiore con Fulmine ottenendo il brevetto operativo nella specialità macerie. La nostra Unità Cinofila è la prima ad essere operativa sul territorio della Repubblica di San Marino con un’abilitazione ottenuta attraverso un esame riconosciuto dall’Ente della Cinofilia Italiana, con giudici internazionali, questo brevetto permetterà a l’Unità Cinofila di operare in tutto il territorio della Repubblica di San Marino ed il Italia, per la ricerca di persone travolte sotto le macerie. Questa operatività di Rosa e Fulmine si va a sommare all’operatività in superficie conseguita due anni fa. Un grande vanto per la nostra associazione e per tutta la Repubblica di San Marino, in quanto vi è sul territorio un’Unità Cinofila operativa pronta in caso di bisogno per la ricerca di persone disperse sia in superficie che in macerie



I più letti della settimana: