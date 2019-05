Porta del Paese: PORTAci al Giro del Monte!

Il 25 maggio 2019 torna il Giro del Monte e con esso il Premio Porta del Paese “PU’ PATACA”, nello spirito del Giro che nacque come goliardata finendo per entrare nella tradizione e nell’immaginario collettivo di generazioni di sammarinesi. [Presidente Porta del Paese] “Per realizzare un sogno occorre prima essere capaci di sognarlo. Bisogna essere abbastanza folli per dare forma alle proprie visioni perseguirle; e occorre essere abbastanza pazzi per osare! Ma ridere non significa prenderla alla leggera. Il premio "PU'PATACA" incarna lo spirito dell'ironia-che-fa sul-serio e per questo premieremo chi interpreterà meglio questo spirito nel Giro del Monte 2019”. Lo scorso anno il Giro del Monte fu la prima occasione pubblica in cui presentare la rinnovata Associazione poiché, come ha dichiarato il Presidente di Porta del Paese: “Il Giro del Monte è Porta del Paese: dallo Stradone parte e allo Stradone arriva: è casa nostra!”. Il Giro del Monte 2019 sarà invece occasione per presentare LO STAFF DI PORTA DEL PAESE. [Presidente Porta del Paese] “Porta del Paese è fatta di Persone. Persone che sono legate da un senso di appartenenza alla Comunità e al Paese e che credono che l’impegno civico sia fondamentale anche per migliorare la qualità della vita. Tante sono le Persone che si sono impegnate e hanno contribuito in questo cammino insieme e oggi vogliamo dare loro un volto e un ruolo. Per questo, in occasione dell’evento più rappresentativo dello spirito di Porta del Paese, il tradizionale Giro del Monte che vede anche la consegna del premio Porta del Paese Pù Pataca, verrà presentato pubblicamente lo STAFF PORTA DEL PAESE!” Scaturita negli anni 2000 dall’intuizione del Presidente Emerito, Paolo Forcellini, l’Associazione ha ripreso l’attività nel 2017 sotto la presidenza di Simona Capicchioni, inaugurando la propria pagina facebook, molto seguita anche all’estero, e impegnandosi pubblicamente in azioni civiche per la propria Comunità. [Presidente Porta del Paese] “il solito sentito grazie a Samuele Guiducci per aver riportato il Giro del Monte ai sammarinesi!”

Comunicato stampa

Il Presidente dell’Associazione Porta del Paese - Simona Capicchioni