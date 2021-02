Porta del Paese: "Riconoscersi comunità nelle tradizioni"

San Marino è una Comunità di Persone le cui storie si intrecciano da generazioni. Porta del Paese è una Associazione Civica che porta avanti le istanze di questa Comunità. Questo è il nostro punto di partenza Nata nel 2015, l’Associazione si occupa di tematiche civiche con riferimento specifico alla Capitale del Nostro Paese e si riconosce in tutte le iniziative che si ricollegano fortemente alle nostre tradizioni: il Giro del Mone e il Giro dei Castelli (a cui riconosce i Premi Pu’ pataca e Porta del Paese); il Veglione, di cui in anno 2020, prima che il mondo cambiasse volto a causa di una pandemia inimmaginabile fino a quel momento, ha rinverdito la tradizione, sulla scia dei grandi fasti del passato in cui tutti ancora si riconoscono. Marzo sarà un mese speciale per Porta del Paese e per i suoi affezionati perché abbiamo trovato il modo di riprendere un’altra tradizione che passa per la tavola e attraverso i ricettari di famiglia. Grazie alla maestria dei pasticceri de L’ALTRO GELATO abbiamo rielaborato un dolce tipico sammarinese, il CACCIATELLO (Gusto Porta del Paese), proveniente direttamente dal ricettario di Micaela Capicchioni a cui lo tramandò la zia, Antonietta Pignatta: un altro modo per ritrovare memorie comuni e la fierezza delle nostre radici. Noi di Porta non abbiamo cambiato il mondo con i nostri interventi e neppure il nostro piccolo Stato. Tuttavia abbiamo fatto qualcosa di straordinario: abbiamo contribuito a riformare una COMUNITÀ, affinché legati dai ricordi e dalle passioni comuni ritrovassimo lo spirito identitario e l’orgoglio di essere sammarinesi e membri di una Comunità che nasce nel 301 e che da allora lega da sempre le nostre storie e le nostre famiglie. Gustatevi la tradizione e godete del sapore di PORTA DEL PAESE, il gelato del mese di marzo! Amici sammarinesi, bentrovati! Felici e onorati di fare parte di questa Comunità. PS postate sulla pagina FB di Porta del Paese le vostre foto al Gusto Cacciatello!!

c.s. Ass. Porta del Paese

