Porta del Paese: Vincitori del Giro dei Castelli

Si è concluso il XIV Giro dei Castelli 2019 che ha colorato le strade e le Mura di San Marino con i suoi splendori su quattro ruote. Sotto uno splendido sole, 61 equipaggi - di cui 3 provenienti dalla Bulgaria! - si sono presentati al via delle ore 14.45 di sabato 31 agosto dalla Piazza grande di Borgo Maggiore per affrontare il 14’ Giro dei Castelli di San Marino, raduno internazionale Fiva per auto storiche con prove di abilità, organizzato dall’Automobile Club San Marino, con il Patrocinio della Segreteria di Stato per lo Sport e della Giunta di Castello di Borgo Maggiore, con la partecipazione dell’Associazione Porta del Paese, Consorzio Terre di San Marino, B&B Antica Bifora e con l’immancabile contributo di Federazione Cronometristi Sammarinesi.

La classifica dei vincitori è:

1' Iotti-Gabbianelli da Reggio Emilia

2' Dalleolle-Magnani da Bologna;

3' Paciaroni da San Severino Marche.



Quest’anno sono due i premi consegnati da Porta del Paese, che accanto al tradizionale tributo all’auto più rappresentativa ha messo in palio anche un soggiorno presso una dimora storica offerto dal B&B Antica Bifora. L’auto vincitrice del Premio Porta del Paese per il Giro dei Castelli 2019 è una splendida Renault ALPINE A110 del 1971 Pilotata da Stefano Saracino e Yuri Gobbi (Perugia). La racconta il Presidente dell’Associazione, Simona Capicchioni che in questi anni si è appassionata al mondo delle auto storiche grazie alla collaborazione che si è instaurata grazie a questa manifestazione: “Auto unica nel suo genere, ne esistono pochi esemplari e poche volte si può ammirarla nei raduni e nelle gare di regolarità. Il valore è stimato sui 130.000€. Auto che è nell’immaginario di tutti gli appassionati di rally per le imprese di questo gioiello. Il modello A110, costruito tra il 1962 e il 1977 ha la particolarità di avere la linea elegante delle spider anni ’60. Siamo onorati che grazie al Premio Porta del Paese vada ad un’auto così prestigiosa che porterà il nome di San Marino in giro per il mondo.”

Vince il premio Antica Bifora per Porta del Paese - per il Giro dei Castelli 2019 la magnifica MG TD del 1952 Pilotata dai fratelli Nicola e Martina Alessandrelli (Perugia). Paola Barbara Gozi, proprietaria del B&B, ha motivato la ragione del premio: “Un’auto storica di grande eleganza, in perfetto stile con una residenza storica come Antica Bifora. Il Premio è un incentivo per venire a visitare il nostro bellissimo Paese ricco di suggestioni come queste auto meravigliose”

Altre belle e significative auto: Morris Heigt sport del 1937 di Danilo e Filippo Maccaferri da Modena MG cabrio di Buzone e Avesani da Gatteo (FC); Austin convertible di Massimo Liverani e Valeria Strada da Forlì; Porsche 356 b cabrio di Alberto e Vittoria Zoli da Ravenna. Una particolarità è la Opel GT 1900 del 1972, detta “il ferrarino” ispirata alla Dino Ferrari con fanali ritraibili con controllo a leva meccanica.

La giornata è stata allietata dalla presenza della svizzera Micky Martinelli , già campionessa italiana femminile di rally nel 1980 e 1981 e vincitrice della Mitropa Cup femminile; Micky ci ha raccontato la sua storia iniziata da lontano con l’amicizia con Juan Manuel Fangio, campione del mondo di Formula uno; poi la nascita della scuderia automobilistica del padre che annoverava tra i sui piloti un certo Clay Regazzoni; infine i tanti rally corsi a San Marino dove faceva base all’Hotel Panoramic che all’epoca era l’appoggio sammarinese delle grandi scuderie rallistiche italiane.



Photogallery: https://www.facebook.com/1460247734285295/photos/pcb.2267918840184843/2267915940185133/?type=3&theater



