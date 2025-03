Portofranco San Marino. Mettiamoci nei loro panni. La relazione: la risorsa più importante

I volontari dell’Associazione Portofranco San Marino si sono dati appuntamento nei pomeriggi di venerdì 21 e sabato 22 marzo nella sala “Il Monte” presso l’Ospedale di Stato per approfondire un tema centrale nel lavoro di aiuto allo studio a cui si dedicano: l’importanza della relazione nell’apprendimento. I due incontri sono stati condotti dalla Dott.ssa Costanza Maspero, counselor di Analisi Transazionale e della Relazione. L’aggiornamento, patrocinato dalle Segreterie di Stato per l’Istruzione e per la Sanità, ha posto l’attenzione sull’importanza della relazione nei diversi momenti della vita e sulla necessità di far emergere gli aspetti positivi della persona in ogni tipo di rapporto. Chiarita l’importanza della cura e del legame in tutti i tipi di rapporti interpersonali, l’attenzione è stata rivolta allo specifico della relazione tra docenti e ragazzi che usufruiscono dell’aiuto allo studio frequentando Portofranco. Studi di psicologia, da Vygotskij a Maslow, hanno dimostrato quanto il successo dell’apprendimento sia condizionato dalla positività della relazione che per essere efficace non coinvolge solo la sfera verbale, ma anche quella non verbale (gestualità, postura...) e paraverbale (volume, tono...). Alla base della relazione volta all’apprendimento è quindi fondamentale far prendere coscienza dei bisogni e aiutare lo studente a pianificare il percorso di studio. All’interno di un rapporto di gratuità (privo di elementi di pretesa e di valutazione) il feedback al raggiungimento di un obiettivo è sempre fonte di motivazione. L’aggiornamento (o meglio “l’incontro”, come ha voluto chiamarlo la Maspero), fortemente voluto e caldeggiato dal Direttivo dell’Associazione e al quale hanno partecipato numerosi i volontari, si è rivelato un momento fondamentale per un impegno sempre più professionale anche nell’ambito di questo specifico tipo di volontariato.