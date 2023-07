Positivi i confronti con forze di opposizione e maggioranza sul progetto di legge di modifica della normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo

Il Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti ha convocato nei giorni scorsi incontri con l’opposizione e la maggioranza per condividere le modifiche al progetto di legge di recepimento della V Direttiva UE in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, presentato lo scorso anno in prima lettura. Collaborazione multilaterale e coordinamento nazionale tra l’Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF) e i soggetti coinvolti attraverso un maggior bilanciamento tra le autorità ; collaborazione e coordinamento con i soggetti designati mediante un partenariato tra pubblico e privato in cui AIF promuova incontri e tavoli tecnici di confronto ai quali trattare temi su cui gli operatori hanno esigenze di approfondimento; istituzione di una centrale unica di gestione dei dati, alla quale possano accedere le autorità per reperire le anagrafiche e le informazioni dei soggetti che vengono a offrire prestazioni sul territorio di San Marino raccolte in un database centralizzato; collaborazione con le forze dell’ordine e con l’autorità giudiziaria; relazione tra commissione tecnica di coordinamento nazionale e commissione consiliare permanente per le infiltrazioni della criminalità organizzata. Questi i principali interventi e modifiche alla normativa antiriciclaggio che andrà in seconda lettura entro il prossimo autunno, ‘un lavoro,’ - dichiara il Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti ‘svolto con buon senso e proporzionalità, frutto di confronti e raccordo con tutti i soggetti coinvolti che ha l’obiettivo di arrivare a un prodotto il più condiviso possibile.’ Le opposizioni si sono espresse a favore sottolineando lo sforzo fatto per adeguare la normativa agli standard internazionali mentre le forze di maggioranza hanno rilevato la chiave più collaborativa introdotta, pur nell’autonomia dell’Agenzia, cui riconoscono una apprezzabile funzione formativa ed educativa.

