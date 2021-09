Posizionate le isole ecologiche per gli operatori economici dei centri storici di Borgo Maggiore e Città di San Marino

Posizionate le isole ecologiche per gli operatori economici dei centri storici di Borgo Maggiore e Città di San Marino.

La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente comunica di aver provveduto, a seguito della relazione del Gruppo di Lavoro incaricato alla progettazione e installazione delle isole ecologiche sul territorio sammarinese composto dalle rappresentanze della Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, della Segreteria di Stato per il Lavoro con delega all’AASS, i tecnici del settore progettazione dell’Azienda di Stato per i Servizi Pubblici e dell'Azienda di Stato per i Lavori Pubblici, le associazioni di categoria, le Giunte di Castello di San Marino Città e di Borgo Maggiore e l’Università, al posizionamento delle isole ecologiche dedicate alla raccolta dei rifiuti al servizio degli operatori economici nei Castelli di Borgo Maggiore e Città di San Marino. Le nuove isole ecologiche, già pienamente operative e posizionate nei pressi dei centri storici, sono attrezzate con contenitori per carta, plastica, vetro, metalli, organico e residuo indifferenziato e sono ad utilizzo esclusivo degli operatori economici. L’accesso ai contenitori è consentito solo utilizzando l’applicazione e le credenziali di accesso che vengono fornite direttamente dall’AASS agli esercizi commerciali interessati. Queste nuove aree per la raccolta dei rifiuti vanno così ad accogliere le due istanze d’arengo presentate dai cittadini sammarinesi - la n.15 e la n.23 del 6 ottobre 2019, richiedenti un nuovo sistema di raccolta dei rifiuti in grado di garantire ai luoghi di interesse turistico e commerciale un decoro maggiore - secondo quanto deliberato dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 27 febbraio 2020. Le isole ecologiche non sostituiscono l’attuale raccolta “Porta a Porta” dei rifiuti, ma è un servizio che si aggiunge per evitare che i rifiuti vengano lasciati fuori dai locali durante la notte. Tutti gli esercizi commerciali che non sono aperti al mattino durante il passaggio di raccolta degli operatori ecologici, non dovranno più lasciare i rifiuti fuori dal proprio locale la sera precedente, ma potranno conferirli nelle aree appositamente attrezzate per la raccolta rifiuti. Per qualsiasi informazione è possibile far riferimento alla propria associazione di categoria o al Servizio Igiene Urbana dell’AASS. Le posizioni per l’installazione delle stesse sono state concordate con le associazioni di categoria durante l'ultima riunione avvenuta il 9 settembre insieme ai tecnici dell’ufficio progettazione di AASLP e AASS (area ex tribunale, area camper P10, Piazz.le M. Giangi, ex Stazione, Piazz.le M. Calcigni, Parcheggio P5, Via G. Giacomini, Via Bartolomeo Borghesi). Prossimamente i contenitori verranno nascosti all’interno di una struttura di contenimento progettata dagli studenti dell’Università degli Studi di San Marino per ridurre il loro impatto visivo e meglio integrarsi, anche a livello estetico, con il territorio che le circonda. Lo staff dell’Azienda Autonoma per i Servizi Pubblici sta programmando alcune giornate di formazione, con l'aiuto di USOT, USC e Giunte di Castello, al fine di garantire il miglior utilizzo delle stesse da parte degli operatori. La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente continua così il suo percorso sistemico con cui, attraverso la predisposizione di relazioni specifiche da parte dei tecnici dell’AASS circa l’andamento della gestione dei rifiuti in territorio e la condivisione delle stesse nella Commissione Consiliare Permanente Ambiente e Sanità, si giungerà alla definizione del nuovo piano per la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti dalle utenze della Repubblica di San Marino. In attuazione agli Ordini del Giorno emessi, i Segretari di Stato per il Territorio, per il Lavoro con delega all’AASS e per gli Affari Interni, avvieranno a breve serate pubbliche presso le Giunte di Castello, al fine di promuovere incontri con la cittadinanza, le associazioni ambientaliste e i partiti politici per condividere i dati e le ipotesi strategiche emersi dalle stesse relazioni. Stefano Canti (Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente): “Il nostro progetto sistemico e trasparente per giungere a un efficiente sistema di raccolta dei rifiuti in territorio sammarinese prosegue. Dopo l’approvazione dei progetti per la costruzione di impianti per il corretto trattamento dei rifiuti organici presso il Centro di Raccolta di San Giovanni, oggi è la volta delle nuove isole ecologiche a supporto gli operatori economici dei Centri Storici di Città e Borgo Maggiore.”

cs Segreteria Territorio

I più letti della settimana: