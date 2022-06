Posizione associazione su elezioni comunali a Riccione

Come preannunciato in occasione della conferenza tenutasi ieri presso la sala conferenze “Centro della Pesa” sul tema "Salute, fasce deboli ed infrastrutture", Spazio Italia esprime la posizione ufficiale della associazione in merito alle elezioni comunali di Riccione. I colloqui delle ultime ore non hanno dato esiti positivi e non è stato possibile individuare un candidato, di qualsiasi orientamento politico, disposto a fare proprie le linee programmatiche della associazione. E’ un risultato inaspettato e deludente, che lascia pensare che le forze politiche in campo abbiano interessi differenti rispetto ai nostri ideali di promozione sociale e di assistenza ai soggetti più fragili. L’esecutivo di Spazio Italia ritiene che la scelta migliore per i propri iscritti e simpatizzanti sia quella di andare ai seggi, per dimostrare la volontà di partecipare alla scelta dei propri rappresentanti, ma al tempo stesso di votare scheda bianca, per dare un segnale di insoddisfazione nei confronti di una classe politica sorda alle richieste che promanano dal territorio. Spazio Italia mette inoltre in risalto il fatto che la presenza di schede bianche, unita ad un preannunciato forte astensionismo, rischia di porre un problema di legittimità politica per chiunque dovesse essere eletto alla carica di Sindaco, che storicamente rappresenta un punto di riferimento forte per tutti i cittadini. Il Presidente Giuggioli illustrerà in dettaglio la posizione di Spazio Italia in una intervista che sarà rilasciata oggi ad Icaro TV.

c.s. Associazione Spazio Italia