Post-alluvione, a Verucchio assegnati lavori per quasi un milione di euro

Il 31 dicembre 2025 il Comune di Verucchio ha assegnato assegnati a ditta di San Leo lavori di ripristino e messa in sicurezza della rete stradale dopo i danni subiti dalle alluvioni. L'importo complessivo delle opere ammonta a quasi un milione di euro.

Nello specifico:

Palificata e guard rail in via Mondaini a Villa Verucchio: 300.000 euro (nell'immagine)

Palificata in via Cossure a Pieve Corena: 150.000 euro.

Gabbionata in via Colbianco sempre Pieve Corena: 42.000 euro.

Inoltre sempre il 31 dicembre sono stati stato assegnati i lavori il consolidamento di via De Gasperi nel capoluogo anch'essa danneggiata da una frana alla ditta Mini Costruzioni di Verucchio. L'importo è di 500.000 euro. I lavori inizieranno immediatamente e saranno completati entro la primavera.

c.s. Comune di Verucchio