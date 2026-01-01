TV LIVE ·
Post-alluvione, a Verucchio assegnati lavori per quasi un milione di euro

Gli interventi nella rete stradale danneggiata dalle frane a Villa Verucchio, Pieve Corena e nel capoluogo

1 gen 2026
Il 31 dicembre 2025 il Comune di Verucchio ha assegnato assegnati a ditta di San Leo lavori di ripristino e messa in sicurezza della rete stradale dopo i danni subiti dalle alluvioni. L'importo complessivo delle opere ammonta a quasi un milione di euro.

Nello specifico: 
Palificata e guard rail in via Mondaini a Villa Verucchio: 300.000 euro (nell'immagine) 
Palificata in via Cossure a Pieve Corena: 150.000 euro. 
Gabbionata in via Colbianco sempre Pieve Corena: 42.000 euro.

Inoltre sempre il 31 dicembre sono stati stato assegnati i lavori il consolidamento di via De Gasperi nel capoluogo anch'essa danneggiata da una frana alla ditta Mini Costruzioni di Verucchio. L'importo è di 500.000 euro. I lavori inizieranno immediatamente e saranno completati entro la primavera.

c.s. Comune di Verucchio

Riproduzione riservata ©

