Post-alluvione, a Verucchio assegnati lavori per quasi un milione di euro Gli interventi nella rete stradale danneggiata dalle frane a Villa Verucchio, Pieve Corena, Ventoso e nel capoluogo

Il 31 dicembre 2025 il Comune di Verucchio ha assegnato una serie lavori di ripristino e messa in sicurezza della rete stradale e del territorio dopo i danni subiti dalle alluvioni. Le opere sono in gran parte finanziate dal Commissariato Straordinario alla Ricostruzione nel Territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per la messa in sicurezza e ripristino delle infrastrutture stradali a seguito degli eventi alluvionali nel maggio 2023. Complessivamente i costi ammontano a quasi un milione e mezzo di euro.

Nel dettaglio:

- Gabbionata di contenimento lungo un tratto di via Colbianco nella località di Pieve Corena. Le opere costeranno 42 mila euro, di cui 41.640 finanziati con i fondi messi a disposizione dal Commissario Straordinario. I restanti 360 euro appartengono a un avanzo vincolato di bilancio serviranno per acquisire infrastrutture per l’illuminazione stradale.

- Regimazione delle acque superficiali a valle del calanco creatosi a seguito della frana e asportazione del materiale terroso ai piedi della frana in località Ventoso. Le opere costeranno 400 mila euro e saranno interamente finanziate con i fondi messi a disposizione dal Commissario Straordinario.

- Regimazione delle acque superficiali e sotterranee con contestuale esecuzione di opere di consolidamento del versante Via De Gasperi nel capoluogo comunale. Le opere costeranno 500 mila euro e saranno interamente finanziate con i fondi messi a disposizione dal Commissario Straordinario.

- Realizzazione di palificata e muro di contenimento lungo un tratto di Via Cossure con soprastante guard-rail in località Pieve Corena. Le opere costeranno 150 mila euro e saranno interamente finanziate con i fondi messi a disposizione dal Commissario Straordinario.

- Realizzazione di palificata e muro di contenimento lungo un tratto di Via Mondaini con soprastante guard-rail in località Villa Verucchio. Le opere costeranno 300 mila euro e saranno interamente finanziate con i fondi messi a disposizione dal Commissario Straordinario.

I lavori inizieranno immediatamente e saranno completati entro la primavera.

