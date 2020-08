Post covid: concessi espositori pubblicitari sulle banchine di vani porta e finestra del centro

La Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente e la Segreteria di Stato per il Turismo, rendono noto che la Commissione per le Politiche Territoriali in data 23 luglio 2020, con delibera n.17, considerato il periodo storico difficile scaturito dall’epidemia Covid-19 e considerato che i locali adibiti ad attività commerciali sono dotati di scarsa superficie espositiva ed obbligati al rispetto del distanziamento tra persone al fine di non creare assembramenti all'interno delle attività, in via meramente eccezionale e temporanea, ha deciso, in deroga alle norme tecniche attuative del vigente piano particolareggiato, di autorizzare la collocazione di espositori pubblicitari in zona A103 centro storico di Città di San Marino sulle banchine di vani porta e finestra, sugli stipiti e sulle cornici dei medesimi, oppure la possibilità di installare un rullo espositore esterno del diametro massimo di 60 cm ad una distanza massima di 80 cm dai muri dell'attività, fino al 10/01/2021. Si precisa inoltre che tale scadenza non è prorogabile e che non è consentito forare murature, cornici, soglie, davanzali, banchine, pavimentazioni ed è fatto divieto assoluto di apporre tali pannelli oltre lo spessore del muro. La possibilità di installare rulli esterni non è invece consentita nelle pubbliche vie qualora lo stesso rappresenti un ostacolo al passaggio di mezzi di soccorso.

Segreterie Territorio e Turismo

