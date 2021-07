Postazione di soccorso in Città attivata dalla Crs

Postazione di soccorso in Città attivata dalla Crs.

La Croce Rossa Sammarinese, “In prima linea dalla prima guerra mondiale al Coronavirus”, prosegue nella sua opera di collaborazione con le istituzioni, supportando la struttura sanitaria con i suoi volontari e le sue risorse. Dal 15 giugno, nel pieno della stagione turistica, ormai da molti anni, a richiesta della Giunta di Castello di Città e sostenuta dall’ISS, è operativa fino a metà settembre una postazione di soccorso presso la porta della farmacia, in Piazza Antonio di Paolo Fabbri ove, un infermiere ed un autista soccorritore con una ambulanza sono a disposizione della cittadinanza e dei turisti in caso di necessità. La postazione è in collegamento con il Pronto Soccorso e si attiva anche dietro richiesta del 118 permettendo, in caso di emergenze in Città, di ridurre i tempi di intervento o di agire in collaborazione. Inoltre, per problematiche di entità non grave, da medicazioni a lievi malori i volontari sono in grado di risolvere la situazione senza ricorrere al Pronto Soccorso. Particolare attenzione è posta dal sodalizio anche all’aggiornamento dei volontari, ritenuto indispensabile e fondamentale. Solo pochi giorni fa, ad esempio, è stato eseguito un nuovo corso di formazione per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico e periodicamente ci si aggiorna anche in altre discipline. Ricordiamo che tutti i servizi effettuati per l’ISS, al fine di combattere l’epidemia di Covid sono stati a titolo gratuito, utilizzando le risorse della CRS. Il sodalizio ha dato pochi giorni fa anche la disponibilità a donare tre sollevatori elettrici, che ci sono stati richiesti per la Casa di Riposo.

