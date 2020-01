Poste Italiane risponde al Comune di Coriano in merito alla richiesta inviata due settimane fa

Piena soddisfazione del sindaco Mimma Spinelli a seguito della risposta ricevuta da Poste Italiane riguardo la valutazione dell'installazione di un ATM Postamat anche nell'ufficio postale sito a Coriano in via Garibaldi e per la prossima riapertura dell'ufficio di Ospedaletto per i primi di febbraio. Un ottimo risultato dopo i disagi degli ultimi mesi subiti da tutti i cittadini soprattutto gli anziani.

Comunicato stampa

Comune di Coriano

