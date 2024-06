Poste: le Città dell’Aria festeggiano a San Marino il foglietto postale che ne celebra il progetto Quattro francobolli per altrettante realtà legate dal volo sportivo, turistico e da diporto emessi da Poste San Marino

Poste: le Città dell’Aria festeggiano a San Marino il foglietto postale che ne celebra il progetto.

Le più prestigiose realtà legate al volo turistico unite per un progetto di promozione sinergica: l’Associazione Città dell’aria. Aeroclub San Marino, Aero Club d’Italia, Piloti di Classe e i Comuni di Castiglione del Lago, Magione e Passignano sul Trasimeno hanno presentato questa mattina all’aviosuperificie di Torraccia, a San Marino, le loro iniziative fra le quali spicca quella di Poste San Marino Divisione Filatelica e Numismatica che ha dedicato all’associazione Città dell’aria, fondata nel 2021 per unire i Comuni italiani legati al mondo aeronautico per storia, cultura, sport ed economia, un foglietto postale composto da 4 differenti francobolli. Il primo francobollo raffigura l’illustrazione di un aereo in volo con la Prima Torre di San Marino sullo sfondo e in basso il logo dell’Aeroclub San Marino; il secondo riporta l’illustrazione di un idrovolante in volo sul lago Trasimeno, in basso gli stemmi dei Comuni di Castiglione del Lago, Magione e Passignano sul Trasimeno; il terzo francobollo rappresenta l’illustrazione di un aereo in volo sulla penisola italiana e in basso il logo di Piloti di Classe mentre il quarto riproduce una veduta di una pianura italiana sorvolata da un velivolo e in basso il logo dell’Aero Club d’Italia. Durante la conferenza di oggi il Presidente di Città dell’Aria Luca Briziarelli ha spiegato come l’Associazione abbia quale obiettivo lo sviluppo del volo da diporto e sportivo, al fine di promuovere il turismo e il territorio e di come il progetto unisca Italia e San Marino grazie all’attività dei rispettivi aeroclub. Presente il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati che ha spiegato come San Marino sia stato fra i primi a favorire la nascita di Città dell’Aria e come, attraverso la delega a Poste, abbia sostenuto l’idea di un’emissione postale celebrativa. Presenti anche il Presidente Onorario dell’Aeroclub San Marino Corrado Carattoni, Gaetano D’Andrea di Piloti di Classe e i Sindaci Sandro Pasquali, di Passignano sul Trasimeno, Massimo Lagetti di Magione e Matteo Burico di Castiglione del Lago. “Quando abbiamo ricevuto la proposta di dedicare un’emissione postale all’Associazione Città dell’Aria –spiega il Direttore Generale di Poste San Marino Gian Luca Amici- l’abbiamo colta con grande entusiasmo. Ritengo che oggi le emissioni filateliche servano anche a sostenere certi progetti e che insieme agli stessi acquisiscano così valore. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato e reso possibile questa emissione”. L’emissione di Poste San Marino dedicata a Le Città dell’Aria è disponibile sul sito www.dfn.sm.

c.s. Poste San Marino

