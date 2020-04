Poste Rsm: le disposizioni per consegna pacchi

Si comunica che il Segretario di Stato con delega alle Poste, nella sua qualità di Autorità di Regolamentazione del settore Postale, limitatamente al periodo di emergenza COVID 19 stabilita nei decreti vigenti e in deroga alle procedure correnti, ha autorizzato la gestione della CONSEGNA DEI PACCHI SUL TERRITORIO secondo le seguenti modalità: a) Il portalettere che si reca presso l'indirizzo, è tenuto ad avvisare il destinatario (o la persona autorizzata al ritiro) della consegna del pacco, comunicando al citofono o comunque, suonando il campanello, tenendosi a dovuta distanza. b) Se il destinatario accetta la consegna, l'operatore lascia il pacco all'esterno dell'abitazione e appone la propria firma sulla lista di distribuzione e sull'eventuale distinta del pacco, con la dicitura "consegna a mano". Farà dunque fede a tutti gli effetti, per l'avvenuta consegna, la firma del postino nella sua qualità di pubblico ufficiale. c) In caso di assenza o mancata risposta del destinatario (o di persona autorizzata al ritiro) il postino provvede a lasciare l'avviso di giacenza del pacco nella cassetta postale con successivo ritiro presso l'ufficio postale di riferimento. Con tali disposizioni, in deroga e transitorie, si ritiene poter garantire il servizio di consegna in sicurezza degli addetti postali e dell'utenza, coerentemente, per quest'ultima, con l'invito costante delle Istituzioni a rimanere nelle proprie abitazioni,

La Direzione Generale



