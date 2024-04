Poste San Marino: 2 euro commemorativi per i 50 anni della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini

Il prossimo 23 aprile 2024 la Repubblica di San Marino emetterà una moneta commemorativa da 2,00 euro fior di conio, dedicata al “50° Anniversario della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi fondamentali dell’Ordinamento sammarinese”, millesimo 2024. La "Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese" ha rappresentato un momento molto significativo nella vita politica e istituzionale della Repubblica di San Marino. Per la prima volta, dopo l’Arengo del 1906, sono stati sanciti con legge sovraordinata i principi della separazione dei poteri, definiti i compiti della Reggenza, del Consiglio Grande e Generale, del Congresso di Stato e del potere giudiziario, confermandone la rispettiva autonomia e indipendenza. Con la Legge 8 luglio 1974 n. 59 sono stati affermati i diritti fondamentali ed inviolabili dei cittadini, individuando al contempo i canoni basilari posti a sostegno di una comunità libera e democratica, che fonda le sue radici in secoli di storia di indipendenza e ora proiettata verso un futuro di progresso e di pace, che la vede parte - pur piccola ma significativa - della comunità internazionale.

Viene fissata in modo dettagliato la gerarchia delle fonti del diritto; viene garantito il riconoscimento a livello costituzionale dei principi enunciati nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; viene istituito il Collegio garante della costituzionalità delle norme. Al centro del dritto della moneta è raffigurato un libro aperto che riporta la scritta “I DIRITTI DELLA PERSONA UMANA SONO INVIOLABILI”, frase tratta dall’articolo 5 della Legge 8 luglio 1974 n.59. Completano la moneta le silhouette della Statua della Libertà e del Palazzo Pubblico e la scritta SAN MARINO, a sinistra la lettera R, identificativo della Zecca di Roma, in basso al centro l’anno 2024 e le iniziali dell’incisore Emanuele Ferretti, E.F. INC.

- Valore: euro 2,00 (due/00)

- Titolo: parte esterna: rame-nichel;

parte interna a tre strati: nichel-ottone, nichel, nichel - ottone

- Peso: 8,50 g

- Diametro: 25,75 mm

- Spessore: 2,20 mm

- Tiratura: 56.000 monete fior di conio

- Incisore (Dritto): Emanuele Ferretti

