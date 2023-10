Poste San Marino a San Marino Aerospace Pronto un annullo speciale

Poste San Marino è partner dell’evento dedicato alla space-economy organizzato dalla Segreteria di Stato per l’Industria della Repubblica di San Marino per le giornate del 25 e 26 ottobre prossimi. Il Direttore Generale di Poste San Marino Gian Luca Amici il 25 ottobre alle 17.30 interverrà in occasione del panel dedicato alla storia, al turismo, alle tradizioni e allo sport della Repubblica di San Marino. Inoltre Poste San Marino Divisione Filatelica e Numismatica sarà presente con uno stand all’interno dell’area espositiva di San Marino Aerospace e proporrà un annullo speciale con il logo dell’evento che si terrà presso Multieventi Sport Domus. Per ulteriori informazioni: https://sanmarinoaerospace.sm