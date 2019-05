Poste San Marino: avviso all'utenza su sciopero

AVVISO ALL'UTENZA

Atteso lo sciopero dei dipendenti di Poste San Marino spa indetto dalle organizzazioni sindacali da lunedì 13 a venerdì 17 maggio, per ciascun giorno della settimana a intervalli orari.

SI COMUNICA

che al fine di evitare la mancata consegna dei certificati elettorali a tutti i cittadini con diritto di voto, nel periodo indicato la consegna dei pacchi e della corrispondenza ordinaria potrà subire dei ritardi. In merito ai Pacchi: chi interessato e se in possesso del codice di spedizione, può contattare direttamente la Sezione Arrivi e Partenze per avere indicazione sulla giacenza dei pacchi, chiederne la consegna presso l'ufficio Postale di riferimento o presentarsi di persona per il ritiro. In merito alla Corrispondenza Ordinaria: le imprese possono ritirarla presso la citata Sezione Arrivi e Partenze o richiederne l'inoltro c/o l'ufficio postale di riferimento.

Comunicato stampa

Poste San Marino