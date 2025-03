Poste San Marino celebra Expo Osaka 2025 dedicando una moneta da collezione da 10 euro

Poste San Marino celebra Expo Osaka 2025 dedicando una moneta da collezione da 10 euro.

Una moneta da collezione per celebrare la presenza di San Marino all’Esposizione Universale di Osaka 2025, il cui bozzetto è stato mostrato in anteprima in occasione della presentazione della delegazione ufficiale del Padiglione di San Marino, durante l’Udienza degli Ecc.mi Capitani Reggenti svoltasi lo scorso 26 febbraio 2025. Poste San Marino ha voluto così dedicare a questa importante manifestazione internazionale, l’emissione di una moneta fior di conio da collezione dal valore di 10 euro, celebrando il legame che da sempre unisce la nostra Repubblica al Giappone. “Con questa emissione, intendiamo non solo onorare un simbolo di amicizia e cooperazione internazionale, ma anche rafforzare il nostro impegno nel promuovere una visione di sviluppo sostenibile e di connessione tra le culture” ha affermato in Udienza il Direttore Generale di Poste San Marino, Gian Luca Amici. Il rovescio della moneta raffigura un ramo di ciliegio, i cui petali sono impreziositi da un tocco di colore rosa, come omaggio al Sol Levante, il cui albero di ciliegio (Sakura) è un simbolo distintivo della cultura nipponica. La moneta è emessa in lega cupronichel, con una tiratura limitata di 5.000 esemplari, un peso di 10,10 gr e un diametro di 27,90 mm. Oltre all’emissione dedicata ad Expo, Poste San Marino presenta anche la Coincard “Stemma della Repubblica di San Marino”, con una moneta da 2 euro fior di conio millesimo 2025. Questa moneta, emessa in 15.000 pezzi, raffigura il ritratto del Santo Marino, tratto da un dipinto di Giovan Battista Urbinelli, mentre sulla card è presente lo Stemma di San Marino, in lamina iridescente. Le emissioni saranno disponibili a partire da giovedì 6 marzo 2025 e potranno essere acquistate direttamente sul sito ufficiale di Poste San Marino: www.poste.sm.

