Poste San Marino celebra Giovanni Michelucci

Nuovo filone dedicato all’Architettura a San Marino

Poste San Marino inizia un filone di francobolli dedicati all’Architettura a San Marino, cioè agli edifici progettati da architetti di fama internazionale, conosciuti anche come “Archistars”, che hanno arricchito il territorio con le loro straordinarie creazioni. Il progetto è nato in collaborazione con la Società Unione Mutuo Soccorso e l’Ordine degli Ingegneri e Architetti della Repubblica di San Marino.

La prima emissione della serie celebra il Santuario della Beata Vergine della Consolazione, imponente opera di uno dei padri dell’architettura italiana, Giovanni Michelucci, con tre scatti a cura del fotografo Simone Maria Fiorani che fanno parte dell’Archivio SUMS - Ordine degli Ingegneri e Architetti della Repubblica di San Marino.

L’edificio, situato a valle del centro storico di Borgo Maggiore, è stato progettato nel 1962 e fu aperto al culto nel 1967. La percezione d’insieme che si ricava dall’intera struttura è quella di un complesso collettivo che si integra con i percorsi e la vita stessa della comunità. L’edificio, che risale alla seconda fase progettuale della carriera del Michelucci, si caratterizza per la concezione rivoluzionaria dell’architettura, non più funzionale a sé stessa, ma luogo dove la gente può ritrovare la sfera più intima della spiritualità, sia nella gioia, sia nei momenti di dolore. Grazie ad un’esistenza quasi centenaria l’Architetto Michelucci è stato maestro ed ispiratore di almeno quattro generazioni di architetti italiani e sammarinesi, che da lui hanno imparato a porre alla base di ogni itinerario progettuale l’uomo, la sua misura e le sue esigenze.

Di seguito riportiamo i dati tecnici dell’emissione:

Data di emissione: 25 ottobre 2024

Valori: foglietto formato da n. 3 valori da euro 0,90

Tiratura: 20.000 foglietti

Stampa: offset a quattro colori, un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing

Formato francobolli: 30 x 50 mm

Formato foglietto: 140 x 70 mm



