Poste San Marino celebra i 150 anni dell’Unione Postale Universale Omaggio all’organizzazione internazionale che ha reso il servizio postale accessibile a tutti a livello globale

Poste San Marino festeggia l’Unione Postale Universale (UPU) con un francobollo da euro 1,30 che verrà emesso il 9 ottobre 2024 in 20.000 esemplari. Il bozzetto, realizzato da Elisa Quadri, raffigura a sinistra un piccione viaggiatore con una lettera nel becco, a destra un globo bianco che rappresenta il mondo e l’universalità del servizio e in basso al centro un corno postale, su uno sfondo colorato ispirato ai colori del logo dell’anniversario. Il francobollo si presenta in minifogli da quattro francobolli e la stampa è in offset a quattro colori, un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing. San Marino ha aderito nel 1915 all’UPU, una delle prime organizzazioni internazionali a promuovere la cooperazione e l’integrazione tra i Paesi. Con i suoi 192 Stati membri, l’UPU aiuta a garantire una rete di prodotti e servizi accessibili a tutti a livello globale, svolge un ruolo consultivo, di mediazione e di collegamento e stabilisce le regole per gli scambi internazionali. La Giornata Mondiale della Posta si celebra ogni anno il 9 ottobre proprio per celebrare l'anniversario della creazione dell'UPU.

c.s. Poste San Marino

