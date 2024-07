Poste San Marino celebra i Corpi Militari e di Polizia con una serie di monete in argento proof Il 25 luglio la prima moneta da 10 euro dedicata alla Guardia di Rocca. Le emissioni saranno contraddistinte dagli inserti colorati per le divise dei militi

Poste San Marino Divisione Filatelica e Numismatica sceglie di dedicare una nuova serie di monete da 10 euro in argento proof ai Corpi Militari e di Polizia della Repubblica di San Marino e il prossimo 25 luglio emetterà una moneta dedicata alla Guardia di Rocca. Peculiarità della serie è l’applicazione di particolari colorati per arricchire e impreziosire le divise dei militari ritratti sul rovescio della moneta. La Guardia di Rocca, istituita come “Squadra di Soccorso” il 26 maggio del 1754, ad oggi viene distinta nel Corpo professionale di Polizia del Nucleo Uniformato e dal Corpo dei volontari della Compagnia di Artiglieria. Il Nucleo Uniformato ha il compito di far osservare le leggi, assicurare la vigilanza dei confini, di Palazzo Pubblico e delle sedi istituzionali. Concorre alla prevenzione e alla repressione dei reati, alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, delle disposizioni doganali, delle leggi valutarie e finanziarie. Presta soccorso in caso di calamità e infortuni. Il Corpo volontario della Compagnia di Artiglieria ha la mansione prioritaria di provvedere allo sparo a salve dei cannoni ed a servizi di parata durante le feste nazionali o in occasione di visite di Capi di Stato esteri, secondo antichi protocolli militari. La moneta da 10 euro, in argento proof 925 ‰ avrà peso di 22g e diametro di 34mm. Il dritto raffigura lo stemma della Repubblica di San Marino nel bozzetto di Antonella Napolione mentre sul rovescio raffigura una Guardia di Rocca in alta uniforme, con applicazione del colore verde alla giacca e del colore rosso ad alcune piume del cappello, al colletto, ai polsini della giacca ed ai pantaloni. Completano la moneta in alto in giro la scritta “GUARDIA DI ROCCA”, a sinistra il nome dell’autrice “A. NAPOLIONE” e il valore 10 EURO, a destra la lettera R, identificativo della Zecca di Roma, l’anno di emissione “2024” e in basso le iniziali di Antonio Vecchio, che ha curato l’incisione, AV.INC.. Sarà disponibile dal prossimo 25 luglio 2024 su www.dfn.sm.

- Valore: euro 10,00 - Argento: 925 ‰ - Peso: 22 g - Diametro: 34 mm - Bordo: godronatura spessa discontinua - Autrice bozzetto (dritto e rovescio): Antonella Napolione - Coniazione: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Roma - Data di emissione: 25 luglio 2024 - Tiratura: 2.500 esemplari

