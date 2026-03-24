Poste San Marino celebra il 450° anniversario della scomparsa di Tiziano, con l’emissione della moneta da 2 euro

Poste San Marino celebra il 450° anniversario della scomparsa di Tiziano, con l’emissione della moneta da 2 euro.

Il prossimo 31 marzo 2026, saranno emesse tre versioni della moneta commemorativa da due euro, millesimo 2026, dedicate al 450° anniversario della scomparsa di Tiziano Vecellio, tra i più grandi maestri del Rinascimento veneziano, scomparso il 27 agosto 1576. Poste San Marino desidera così rendere omaggio a un artista che ha profondamente influenzato la storia della pittura europea. Nato a Pieve di Cadore, Tiziano si formò nella bottega di Gentile e Giovanni Bellini e fu protagonista, insieme a Giorgione, dello sviluppo del tonalismo, una tradizione artistica tipica della scuola veneziana basata su una nuova concezione del colore e una tecnica pittorica costruita attraverso velature sovrapposte e graduali passaggi tono su tono. Tra le sue opere più significative, l’“Allegoria della Sapienza”, realizzata nel 1560 appositamente per il soffitto del vestibolo della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, vero e proprio luogo del sapere e della cultura umanistica, inserita in una scenografica prospettiva trompe-l’œil che crea l’illusione di una loggia con colonne e balaustre, amplificando la dimensione simbolica della conoscenza. Proprio a questa straordinaria composizione, Poste San Marino dedica la riproduzione del dritto della moneta, reinterpretata nel bozzetto realizzato dall’artista Silvia Ciucci, grazie alla concessione del Ministero della Cultura – Biblioteca Nazionale Marciana. L’emissione della moneta in versione fior di conio, avrà una tiratura di 52.000 esemplari, mentre le due prestigiose versioni numismatiche da collezione – la versione Proof, che presenta il tradizionale e raffinato contrasto tra fondo lucido a specchio e disegno opaco patinato, e la versione Reverse Proof, caratterizzata da fondo opaco e disegno lucido a specchio – sono realizzate in tiratura estremamente limitata: solamente 4.000 esemplari per tipo. Le tre tipologie di monete saranno disponibili per l’acquisto a partire da martedì 31 marzo 2026, sul sito www.poste.sm e presso lo Shop Filatelico e Numismatico in piazzetta Garibaldi n. 5, San Marino Città. Di seguito le caratteristiche tecniche e artistiche della moneta commemorativa da euro 2,00 (due/00), dedicata al “450° anniversario della scomparsa di Tiziano”, versioni fior di conio, proof e reverse proof, millesimo 2026: Valore: euro 2,00 (due/00) Titolo: parte esterna: rame-nichel; parte interna a tre strati: nichel-ottone, nichel, nichel-ottone Peso: 8,50 g Diametro: 25,75 mm Spessore: 2,20 mm

C.s. - Poste San Marino

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