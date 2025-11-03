Poste San Marino celebra il Centenario della prima emissione di monete d’oro

Un secolo fa, nel 1925, la Repubblica di San Marino compì un passo fondamentale nella sua storia: per la prima volta nella tradizione numismatica, furono emesse monete d'oro con i valori di 10 e 20 lire, che oggi rappresentano veri e propri tesori di storia e cultura. Coniate presso la Regia Zecca di Roma, queste monete furono realizzate su modelli del pittore e scultore fanese Melchiorre Fucci. Questa prima emissione segnò l’affermarsi della Repubblica sul piano internazionale, sottolineando la sua sovranità, la sua indipendenza e la sua storia. Un gesto di grande valore simbolico che univa il passato all’età moderna, con la figura del Santo Scalpellino, tratta dalla statua di Giulio Tadolini del 1894, che orna la facciata del Palazzo Pubblico, e una versione stilizzata delle Tre Torri, simbolo immortale di San Marino. Nel centenario di quella storica emissione, per rendere omaggio alle origini della nostra numismatica, Poste San Marino è orgogliosa di celebrare questo importantissimo anniversario coniando una nuova moneta in oro puro 999,9‰ denominata “Centenario della Monetazione Aurea di San Marino”. Emessa in una tiratura limitata di soli 750 esemplari, la nuova moneta d’oro da 20 euro (¼ di oncia), in versione fior di conio brillante (BU), riprende con eleganza e armonia i motivi iconografici delle storiche emissioni del 1925. A completare questa prestigiosa emissione numismatica, anche la coniazione di una moneta d’oro da 10 euro (1/10 di oncia), dedicata al “Falco Pellegrino”, rapace autoctono che nidifica nei pressi della Prima Torre della rupe di San Marino. Anch’essa in oro fine, in versione fior di conio brillante (BU) e con millesimo 2025, sarà prodotta in una tiratura di 2.000 esemplari. Coniate dalla Zecca Austriaca (Muenze Oesterreich AG), le due monete saranno disponibili per l’acquisto a partire da giovedì 6 novembre 2025, presso lo Shop filatelico situato in Piazzetta Garibaldi 5, nel Centro Storico di San Marino Città e sul sito ufficiale di Poste San Marino www.poste.sm.

